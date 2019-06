Carige: Fitd non accoglie ipotesi Apollo ma pronti intervento con soci e partner

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Il consiglio dello Schema volontario del Fondo interbancario non accoglie "l’ipotesi di intervento allo stato prospettata da un fondo di Private Equity", che sarebbe Apollo, ma è pronto a valutare una nuova forma di intervento per la soluzione della crisi di Banca Carige. Lo spiega in una nota il Fitd, che si è riunito oggi a Roma per discutere di nuove prospettive del salvataggio della banca che "prevedano la partecipazione degli attuali azionisti e di Partners pubblici o privati".