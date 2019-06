Premio Campiello, arriva in Sicilia il tour letterario dei finalisti

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Arriva in Sicilia, in collaborazione con Fondazione Oelle-Mediterraneo antico e con il sostegno del Comune di Aci Castello (Catania) e di Banca Generali Private, il tour letterario estivo degli scrittori del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. Giovedì 27 giugno, i cinque finalisti della 57esima edizione del Premio incontreranno il pubblico alle ore 19 a Villa Fortuna ad Aci Trezza, Catania e venerdì 28 saranno a Palermo alle 19 a Villa Niscemi. "Abbiamo iniziato nel 2014 – afferma Ornella Laneri, Presidente di Fondazione Oelle – con un supporto logistico offerto in Sicilia al Premio Campiello. Da allora è nato un ottimo feeling con la Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto e la collaborazione è andata a crescere negli anni. La scelta è nata, come spesso accade, dalla condivisione di visioni e obiettivi: tra questi, contribuire alla diffusione del piacere della lettura. Da due anni Fondazione Oelle coordina la tappa siciliana del Campiello Tour, a Catania e, da quest’anno, anche a Palermo, grazie all’entusiasta adesione del Comune nella persona del sindaco Leoluca Orlando, che lo ospiterà il 28 giugno a Villa Niscemi".

Lettori e appassionati potranno ascoltare gli autori presentare le loro opere, selezionate lo scorso 31 maggio a Padova: Giulio Cavalli, “Carnaio” (Fandango), Paolo Colagrande, “La vita dispari” (Einaudi), Laura Pariani, “Il gioco di Santa Oca” (La nave di Teseo), Francesco Pecoraro, “Lo stradone” (Ponte alle Grazie) e Andrea Tarabbia, “Madrigale senza suono” (Bollati Boringhieri). L’incontro sarà moderato ad Aci Trezza, Catania, dalla giornalista Elvira Terranova, capo della redazione dell’agenzia di stampa Adnkronos in Sicilia, mentre a Palermo da Roberto Andò, regista cinematografico e teatrale, scrittore e sceneggiatore.

Il tour estivo dei finalisti prevede undici tappe da nord a sud dell’Italia, per un’estate all’insegna della letteratura. Dopo Venezia, Firenze e le due tappe siciliane (Catania e Palermo), si prosegue a luglio a Modena, mercoledì 10 luglio alle 18.30 in Sala Leonelli; a Coriano, giovedì 11 luglio presso la Comunità San Patrignano. Venerdì 12 gli autori saranno a Matera - Capitale Europea della Cultura 2019 - alle 18.30 a Casa Cava; giovedì 25 luglio a Cornuda, alle 21.00 presso la Tipoteca Italiana Fondazione; venerdì 26 luglio a Jesolo Lido alle 21 in Piazza Milano; sabato 27 luglio al Lido di Venezia, alle 18 al Grande Albergo Ausonia & Hungaria ed infine sabato 3 agosto a Cortina alle 17.30 al Cinema Eden all’interno della manifestazione Una Montagna di Libri. Aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sulla pagina facebook e il profilo twitter del Premio Campiello all’hashtag #campiello2019. Il vincitore della 57esima edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 14 settembre a Venezia sul palco del Teatro La Fenice, selezionato dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.