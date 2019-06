'I Bambini, Tesoro dell'Umanità', festa multiculturale a Palermo

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Si intitola 'I Bambini, Tesoro dell'Umanità', la due giorni che si terrà a Palermo il 28 e 29 giugno, organizzata da Mete Onlus (Associazione Umanitaria presieduta da Giorgia Butera) ed Agius (Associazione dei giuristi siciliani presieduta dall’Avvocato Francesco Leone). La manifestazione realizzata grazie al Patrocinio della Presidenza Assemblea Regionale Siciliana, e della Fondazione Federico II, prevede due appuntamenti: il primo si svolgerà in Sala Mattarella a Palazzo dei Normanni (giorno 28 giugno 2019, dalle ore 16.30). Per l’occasione sarà presentato il video (Video – foto – poesie) “Il Seme del Mondo” di Yousif Latif Jaralla (regista e cantastorie iracheno), il quale afferma: “Sono molto felice di aver realizzato “Il Seme del Mondo” in omaggio a quei bambini che si lasciano fuori dalle mura, od in mezzo al mare perché sono i figli degli altri, dimenticando che i bambini sono come la pioggia, e come l'aria, sono come le stelle e l'arcobaleno. Sono la prole di tutti”.

Seguirà alla proiezione una conference, dal titolo: “I Bambini, la Pace, la Democrazia ed i Diritti Umani”. Intervengono: Francesco Leone (Presidente AGIUS), Rajendra Bitrayya (Mediatore Culturale), Valentina Chinnici (Consigliera Comunale/Presidente C.I.D.I Palermo), Mouhmed Cissè (Docente di Diritto Umanitario Internazionale all’Università Jean Lorougnon Guédé di Daloa). Giovanna Corrao, legge il brano: “Quando scoppia una Guerra”. Modera: Anna Rita Donisi (Vicepresidente Mete Onlus). Conclude i lavori Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus/Advocacy).

Il secondo appuntamento è calendarizzato il 29 giugno, dalle 9.30 alle 12 dove è prevista una festa multiculturale dedicata ai bambini. La festa si svolgerà nei Giardini Reali di Palazzo dei Normanni. Sarà presente alla festa la Comunità del Ghana invitati dal Console del Ghana, l’Avvocato Francesco Campagna; presente anche l’Associazione “Mamme per la Pelle”. Lo svago, la gioia e la condivisione amicale festante per i bambini sono un diritto. Alla manifestazione hanno aderito tutte le Organizzazioni, gli Enti e le Associazioni che nel corso degli anni hanno collaborato con Mete Onlus.

"Il nostro obiettivo è diffondere conoscenza sulla terribile condizione subita dai bambini in ogni parte del mondo; i bambini hanno il diritto di crescere in modo sano e naturale - dice Giorgia Butera -Bisogna sviluppare modalità di analisi, valutazioni e confronto per ciò che concerne l’agire in relazione alla cultura del rispetto, della dignità umana e del diritto alla crescita naturale dei bambini, tutelandone la vita ed il sano cammino". Mete Onlus (Multiculturalism, Earth, Territory, Education), l’Associazione presieduta da Giorgia Butera, nasce nel 2015 con l’obiettivo di tutelare e salvaguardare la dignità umana in ogni parte del mondo, con una attenzione particolare nei confronti di chi soffre la condizione del disagio economico e sociale, dell’essere vittima dell’odio razziale e culturale. Il Focus primario è legato ad i bambini ed alle bambine, in ogni parte del mondo.