Milano: tentato suicidio, sospesa linea metro M2 (2)

(AdnKronos) - Secondo quanto riferisce l'azienda del trasporto pubblico milanese, quello accaduto alla stazione di Famagosta intorno alle 8.40 è un "presunto tentato suicidio". Il 118 è ancora sul posto e la persona coinvolta, riferiscono, sembrerebbe quasi illesa.

L’Atm "è in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le Autorità preposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio", al momento ancora fermo. La polizia locale è intervenuta in superficie, a supporto del traffico.