Governo: Gelmini, 'toccherà a esecutivo centrodestra ripartire con riforme'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Meglio tardi che mai. A Palazzo Chigi si sono accorti che in Italia esistono i corpi intermedi e bisogna dialogare con loro per condividere idee, soluzioni e proposte. Anche questo è cambiamento. Peccato che questo proposito sia giunto fuori tempo massimo. Le credibilità dell'esecutivo è nulla, così come la prospettiva che duri". Così in una nota Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Toccherà a un nuovo governo di centrodestra riallacciare i nodi del dialogo con le categorie sociali e condividere quelle riforme utili per far ripartire il Paese. Partendo proprio da un sostanzioso taglio delle tasse sul lavoro, indispensabile per dare ossigeno alle nostre imprese e incrementare gli stipendi dei lavoratori. Basta con la retorica del reddito di cittadinanza e del salario minimo, sì a una vero e corposo taglio delle tasse sul lavoro".