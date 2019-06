Estate: a Verona già attivi i centri estivi ricreativi (6)

(AdnKronos) - Alla scoperta dell'Africa - Museo Africano: I bambini, come dei “piccoli Indiana Jones”, conosceranno l’Africa inoltrandosi tra le avventurose sale del museo antropologico dedicato ai suoi molti popoli e culture. Il museo fu creato dai Missionari Comboniani ed espone materiale proveniente dalle missioni. Oltre alla visita alle esposizioni fisse, il Museo offre ai bambini la possibilità di conoscere in maniera ludica le tradizioni dei popoli che vivono a sud del Sahara.

Who is Mr Giulio Cesare? What is an amphora? Museo di Santa Giulia: I bambini verranno coinvolti nella scoperta del mondo conosciuto dai nostri antenati. Durante quest’esperienza lavoreranno con l’argilla, simbolo delle anfore che hanno trasportato merci in tutto il mediterraneo e si caleranno tra le bancarelle di un mercato immaginario del mondo per conoscere i cibi di strada che nella storia hanno accompagnato i viaggiatori con i loro svariati gusti e colori. Un gioco divertente e stimolante tra passato, presente e futuro con riferimenti alla lingua inglese.