M5S: Nugnes, 'ho deciso, lascio 5 Stelle' (2)

(AdnKronos) - L'addio ai 5 Stelle di Paola Nugnes è anche riportato da La Verità in cui si ricorda che, secondo le regole M5S, chi lascia il gruppo M5S e passa al Misto dovrebbe pagare una penale di 100mila euro. Anche per questo la senatrice si augura "una separazione consensuale". Nugnes sarebbe pronta a impugnare in tutte le sedi, se il M5s decidesse di tentare di trattenerla con la forza.

"Non si può restare insieme quando si è così diversi. Altri possono sperare, come speravo io, che si possa cambiare la situazione. Ero talmente appassionata, talmente convinta, che non ho visto alcune cose che altri hanno visto prima di me. Io perderò di visibilità, ha aggiunto la senatrice, perché finché faccio una opposizione interna vengo notata, uscendo mi si darà meno attenzione, ma l’opposizione dall’interno va bene finché si fa una volta, due volte, tre volte, poi non funziona più, diventa stucchevole, non me la sento più. Il gruppo misto? Meglio chiamarli indipendenti, come negli altri paesi".

"Ci sono quelle come me, che si sono formate in un certo modo, che hanno un sistema di valori, che non sono disposte a scendere a patti su concetti come il bene comune, la coerenza, la trasparenza. Il decreto sicurezza era disgustoso, il decreto sicurezza due lo è due volte. Abbiamo ottenuto il reddito di cittadinanza? Ok, ma non si può camminare sulla testa delle persone. Facciano il loro lavoro, io voglio fare il mio: è il mio significa anche fare opposizione politica”, conclude Nugnes.