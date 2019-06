Governo: Speranza, 'solo balletto irresponsabilità'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "L’Italia è sempre più debole e isolata. Le tensioni sociali crescono, i problemi di famiglie e imprese si acuiscono". Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza. "Eppure ogni giorno dal governo si assiste solo all’insopportabile balletto delle irresponsabilità tra Salvini, Di Maio e Conte. Dicano una volta per tutte se sono in grado di governare o no", aggiunge Speranza.