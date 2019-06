Rai: interrogazione Faraone, 'mezzo milione per presentare palinsesti?'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Davvero la Rai spenderà più di mezzo milione di euro per la presentazione dei propri palinsesti a Milano il 9 Luglio prossimo? Se quanto scrive oggi il Fatto Quotidiano fosse vero sono urgenti spiegazioni dai vertici Rai". Lo dichiara il senatore Davide Faraone , capogruppo Pd in Vigilanza Rai.

"Per questo stamani ho presentato un’interrogazione urgente in Vigilanza. La Rai del presunto cambiamento critica spesso compensi e costi delle trasmissioni, anche quelle che all’azienda fanno guadagnare molto, e poi decide di spendere oltre mezzo milione di euro per un appalto esterno, per altro sembrerebbe, secondo la ricostruzione del giornale, senza gara, per organizzare un evento che sinora è sempre stato organizzato internamente con costi molto molto più contenuti” .