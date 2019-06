Ricerca: Conte, 'pilastro crescita, va potenziata'

Al Quarticciolo come in "Gomorra", scoperta cantina dello spaccio

Roma, 22 giu. (askanews) - Proprio come nei film o in serie tv stile Gomorra. A Roma, nel quartiere quarticciolo, lo spaccio era organizzato alla perfezione. Tre persone avevano messo in piedi una vera e propria base all interno di una cantina, nel seminterrato di una casa popolare di via manfredonia. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia roma casilina, ...