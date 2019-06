Bce: Gasparri, 'Conte ringrazi Berlusconi che nominò Draghi'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Conte è orgoglioso perché al summit europeo hanno applaudito Draghi, un valoroso italiano che ha guidato con grande capacità la Bce? Oltre ad applaudire, come ha giustamente fatto insieme ad altri, Draghi, ringrazi Silvio Berlusconi grazie al quale si ebbe la nomina di Draghi in quella delicata posizione". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)

"Senza un governo ascoltato e rispettato in Europa non avremmo avuto Draghi al timone della Bce. Oggi invece abbiamo un governo che nessuno ascolta in Europa. Questa è la differenza tra Conte e Berlusconi, uno rappresenta la notte l’altro la luce del giorno che ha dato visibilità e importanza all’Italia”.