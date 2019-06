Ex Ilva: Salvini, 'agevolare imprenditori che investono'

Milano, 21 giu. - (AdnKronos) - "Se c'è un imprenditore che mette sul piatto centinaia di milioni di euro per riportare a norma uno stabilimento non puoi complicargli la vita, dovresti agevolarlo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco del Festival del Lavoro a Milano, parlando dell’Ilva. Salvini ha spiegato che "la tutela dell'ambiente è fondamentale. Se penso all'Ilva è decisivo tutelare la salute di bimbi, mamme e lavoratori".

Il vicepremier a margine ha detto che "non si scherza con 15mila posti di lavoro" e "la tutela dell'ambiente resta fondamentale". Per questo "come Lega abbiamo presentato un documento, che verrà votato in Parlamento, proprio per mettere al riparo questi 15mila posti di lavoro".