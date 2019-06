Senato: Casellati, 'Spadolini personaggio unico storia italiana'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Intellettuale, docente universitario, direttore di giornale e poi parlamentare, leader politico, uomo di governo, figura istituzionale: Giovanni Spadolini è stato un personaggio unico nella storia della nostra Repubblica. Un uomo di ingegno politico-culturale ma anche di azione, come nella migliore tradizione del pensiero di ispirazione risorgimentale e mazziniana". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati, ricordando la figura di Giovanni Spadolini di cui oggi, 21 giugno, ricorre l’anniversario della nascita avvenuta nel 1925. Il

"Spadolini -ha proseguito la seconda carica dello Stato- fu tante cose, riuscendo ad accorpare in un’unica figura non solo le migliori espressioni dell’attività culturale e politica ma anche i tratti più nobili dell’animo. All’integrità morale e ad un alto senso delle istituzioni informò infatti tutta la sua vita, privata e pubblica. Resta ancora oggi un modello da guardare con ammirazione e da emulare per gli uomini politici italiani delle generazioni successive alla sua".