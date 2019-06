Verona: l'Opera si mette in mostra, primo passo per un brand internazionale (3)

(AdnKronos) - “Questa mostra chiude il cerchio del lungo lavoro realizzato in questi mesi per restituire il festival all’eccellenza che merita – ha detto il sindaco -. Chi arriva in città in questi giorni non può non respirare la magia e l’emozione che solo l’opera sa trasmettere. Da piazza Bra sempre più libera da eventi alle scenografie allestite in diversi punti cittadini, fino a questa mostra, che trova nella Gran Guardia la sua collocazione perfetta”.

“La città si unisce al proprio festival – ha detto Gasdia -, e si eleva al livello delle più importanti città europee. L’opera esce dall’anfiteatro e invade la piazza”. “Una mostra studiata nel dettaglio e, soprattutto, realizzata esclusivamente con le risorse di Fondazione Arena”, ha aggiunto De Cesaris.