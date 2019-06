Fisco: Tria, legalità economica presupposto redistribuzione**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "La legalità economica e finanziaria costituisce il presupposto ineludibile per la piena espressione delle potenzialità del nostro sistema produttivo, per il corretto dispiegarsi degli effetti politiche economiche e per l'efficacia dell'azione redistributive finalizzata a rispondere alla crescente esigenza di inclusione sociale". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel suo intervento alla cerimonia per il 245° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.