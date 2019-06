Petrolio: Spinaci (Up), 'digitalizzazione unico antidoto a illegalità'**

Roma, 21 giu. - (AdnKronos) - Il problema dell'illegalità "si risolve esclusivamente con la digitalizzazione completa della filiera in modo da consentire il controllo in tempo reale sia sul flusso fisico delle molecole che sui movimenti finanziari. Senza la tracciatura completa e controlli in tempo reale non ne usciremo mai. Chiunque si opponga all'accelerazione del processo di automazione non contribuisce alla lotta al fenomeno". Così Claudio Spinaci, presidente dell'Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'assemblea annuale.