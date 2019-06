Cdp: Tesoro chiede extra dividendo, chiede distribuzione di altri 959,8 mln

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Il Mef chiede a Cassa Depositi e Prestiti un extra dividendo da quasi 1 miliardo di euro. Il Cda di Cdp, come riferisce in una nota, ha convocato su richiesta dell'azionisti di maggioranza, ossia il Mef, l'Assemblea degli azionisti per il 28 giugno in modo da "deliberare sulla distribuzione di riserve di utili portati a nuovo per un ammontare complessivo di 959.862.495,68 euro a valere sul residuo utile 2018". Per il Tesoro, quindi, in caso di via libera dell'Assemblea potrebbe arrivare un altro maxi assegno da 793 milioni di euro.

Il 23 maggio scorso l'Assemblea degli azionisti di Cdp, che aveva approvato il bilancio di esercizio 2018 che aveva chiuso con un utile netto di 2,5 miliardi, aveva già distribuito un dividendo di oltre 1,5 miliardi agli azionisti. Il Mef che detiene una quota dell'82,77% del capitale sociale della Cassa aveva così ricevuto un maxi assegno da 1,3 miliardi di euro mentre le Fondazioni bancarie, che detengono una quota del 15,93%, avevano ricevuto 251 mln di euro.

Intanto si potrebbe arrivare finalmente ad una soluzione per il rinnovo dei vertici di Sace. Nelle prossime settimane, infatti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe essere convocato un cda. Secondo quanto si apprende si dovrebbe andare verso una riconferma del presidente Beniamino Quintieri. L'ad Alessandro Decio, invece, potrebbe lasciare la guida della società.