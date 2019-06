Editoria: sciopero Giornale di Sicilia, Assostampa 'preoccupati per futuro'

I pescatori di San Benedetto del Tronto a caccia di plastica

San Benedetto del Tronto, 20 giu. (askanews) - I pescatori di San Benedetto del Tronto, per un mese, si sono trasformati in cacciatori di plastica. Questo il senso dell'iniziativa "A pesca di plastica", realizzata da Fpt Industrial, in collaborazione con Cnh Industrial e Clean Sea Life, progetto europeo che da anni sensibilizza sul tema dei rifiuti in mare e sulle spiagge del Mediterraneo. Tra ...