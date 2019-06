Verona: tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani (3)

(AdnKronos) - “Qui mi sento a casa – ha detto Antonella Clerici -, e sono davvero orgogliosa di poter partecipare a questo progetto. Voglio che anche a casa arrivi l’emozione e la magia che si respirerà domani in Arena. Mi è bastato assistere a parte delle prove per rimanere folgorata da un allestimento che lascia davvero senza fiato. Il mio compito sarà quello di raccontare ciò che avviene all’interno dell’anfiteatro, con ospiti famosi che hanno accettato di condividere con il pubblico ricordi, aneddoti e curiosità che li lega a Franco Zeffirelli. Un modo in più omaggiare il maestro ma anche per far conoscer a tutti la sua storia e il genio artistico che lo ha reso famoso in tutto il mondo”.

“Per Fondazione Arena è un onore poter collaborare con Antonella in questo grande evento - ha detto Gasdia –. Un piacere anche personale, visto che ho già avuto la fortuna di lavorare con lei ed apprezzarne serietà e professionalità. Ringrazio Gianmarco Mazzi per quanto fatto in questi giorni, la diretta su Rai1 in mondovisione chiude il cerchio per rendere questa Traviata indimenticabile”. Al termine della conferenza, sindaco, Clerici e Gasdia hanno effettuato un sopralluogo in Arena per verificare che tutto sia pronto per domani.