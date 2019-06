Padova: sabato al via la Car&Golf 2019 per la solidarietà

Padova, 20 giu. (AdnKronos) - Il fascino delle auto d’epoca e l’armonia del golf per supportare progetti di solidarietà sul territorio. Ogni anno, dal 2001 Padova accoglie la manifestazione 'Car&Golf – Trofeo Città di Padova' che richiama, nel centro storico di Padova, cento tra le vetture più belle di sempre e, al Golf Club Padova, un centinaio di golfisti, sempre nel nome della solidarietà. Questa 18esima edizione, come sempre in partenza dal Piazzale della basilica di Sant’Antonio, si svolgerà nella giornata del 22 Giugno. Il raduno delle bellezze d’epoca si preannuncia memorabile, con un record di iscrizioni, frenato solo dalla capienza della piazza.

La gara di Golf abbinata alla corsa di auto storiche, un format che rende davvero unico l’evento padovano, si svolgerà quest’anno per la prima volta al Golf Club Padova dove un centinaio di golfisti si sfideranno, a partire dalle 8 del mattino, sul green con la formula 4 plm Stableford e dove si terrà anche la cena di gala che conclude l’evento con la presentazione dei progetti di solidarietà 2019.

Il rombo di più di 100 motori si accenderà invece intorno alle 10.30 di sabato mattina e inizierà una delle sfilate più suggestive del mondo del motori, animata alla partenza sul Piazzale della Basilica di Sant’Antonio, da un grande conoscitore del mondo delle auto storiche, Piero Galtarossa, a cui è affidata la selezione delle auto. Gli equipaggi del 'Car&Golf – Trofeo Città di Padova', si metteranno in marcia lungo via del Santo per affrontare poi il passaggio lungo le vie storiche del centro di Padova, prima davanti alla tomba di Antenore, poi lungo il Liston, in piena zona pedonale, di fronte all’Università, Palazzo Moroni, sede del Municipio, e al Caffè Pedrocchi.