Conti pubblici: prossima settimana riunione al Mef su spending review**

Roma 20 giu. - (AdnKronos) - Il governo spinge l'acceleratore sulla spending review: è infatti in programma all'inizio della prossima settimana, forse già lunedì, a quanto apprende l'Adnkronos, un incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia proprio per fare il punto sulla revisione della spesa pubblica, uno dei pilastri della politica economica del governo tesa a reperire risorse. Intanto sta proseguendo il lavoro dei tavoli di studio che hanno già avviato e in alcuni casi concluso le loro elaborazioni. Alcuni dossier, sempre a quanto si apprende, sono già completati mentre altri sono in fase di predisposizione: contenuti da cui dovrebbe emergere le voci sulle quali si può intervenire subito e quali interventi andranno effettuati nel tempo.