Clima: Greenpeace, Rainbow Warrior torna in Italia, il 25 e 26 a Siracusa

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - La Rainbow Warrior di Greenpeace, l’imbarcazione più famosa dell’organizzazione ambientalista, torna in Italia nell’ambito del suo tour europeo 'Uniti per il clima', per sensibilizzare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia, e per proporre soluzioni alla emergenza climatica in corso. "I cambiamenti climatici sono ormai una realtà nella vita quotidiana di tutti gli italiani", commenta Luca Iacoboni, responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia.

"Alluvioni, bombe d’acqua, siccità, non sono maltempo, ma le conseguenze del clima che cambia. Abbiamo bisogno di scelte politiche decise, che ci indirizzino verso un rapido abbandono dei combustibili fossili, ma chi ci governa continua a non voler abbandonare la principale causa della crisi climatica in corso", aggiunge Iacoboni.

La Rainbow Warrior sarà a Siracusa il 25 e il 26 giugno, presso il molo numero 4 (al Largo Molo Stazione Porto). Seconda e ultima tappa a Palermo, dove la nave sarà aperta al pubblico dal 29 giugno al primo luglio.