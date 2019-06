Governo: Conte posta scambio con vicino balcone in mutande, 'avvocato anch'io'

Istud: master post laurea, ponte tra mondo accademico e impresa

Milano, 19 giu. (askanews) - Impegno, studio, approfondimento: sono le parole chiave per definire il percorso che dalla formazione porta all'impiego in azienda. Non sono parole nuove, ma nuovi e in continua evoluzione sono i contenuti su cui impegno studio e approfondimento devono svilupparsi per tenere il passo con un mondo del lavoro in piena trasformazione. In questo contesto Istud, la prima ...