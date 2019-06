Vaccini: Moretti (Pd), colpita dal tetano a 10 anni, basta assecondare follie no vax

Vicenza, 19 giu. (AdnKronos) - “È impensabile che nel 2019 si possa ancora finire in Rianimazione ‘per colpa’ di una sbucciatura a un ginocchio. Purtroppo queste sono le conseguenze delle follie dei No vax e di una cattiva politica che per troppo tempo ha assecondato le loro teorie. L’obbligo vaccinale va fatto rispettare applicando le sanzioni, inclusa la mancata ammissione a scuola: è l’unica via per tutelare la salute dei bambini”. Alessandra Moretti, Consigliera regionale del Partito Democratico e neo europarlamentare, interviene così sul caso della piccola di 10 anni colpita dal tetano e ricoverata all’ospedale di Verona.

“L’ignoranza fa danni spesso irreparabili. Grazie alla Legge Lorenzin, nonostante sia stato raggiunto un compromesso al ribasso, siamo riusciti a innalzare in maniera sensibile il livello di copertura, raggiungendo anche l’immunità di gregge del 95%. Tuttavia ci sono ancora sacche di resistenza, genitori egoisti che danneggiano i propri figli e chi, per ragioni di salute, non può vaccinarsi", sottolinea.

"Il modello veneto, quello della sospensione dell’obbligo nel 2007, si è mostrato fallimentare, perché abbiamo assistito a una rapida discesa degli indici di copertura, recuperata ma non completamente, soltanto dopo il Decreto Lorenzin. Nonostante ciò, le nostre proposte di legge e risoluzioni per rafforzare l’obbligo vaccinale sono sempre state snobbate da Zaia e dalla sua maggioranza: evidentemente i voti sono tutti buoni, compresi quelli dei No vax”, conclude.