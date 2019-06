Venezia: Casellati, 'Salone nautico proietta città verso futuro'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Il Salone nautico di Venezia ha tutte le carte in regola per affermarsi come una realtà di primaria importanza a livello internazionale. La location, l’organizzazione, la sinergia tra le tante eccellenze del territorio e le ritrovate ambizioni della città confermeranno, nei prossimi anni, che è stata un'intuizione di assoluto successo". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della prima edizione del Salone nautico di Venezia all’Arsenale.

"Qui già nel '500 -ha proseguito la seconda carica dello Stato- si producevano imbarcazioni innovative: il Salone è dunque un progetto che rievoca la storia e le affermazioni di Venezia in tutto il mondo navigabile e proietta allo stesso tempo la città verso il futuro, disegnando una nuova strategia nel suo rapporto con il mare.

"Le imprese e le città venete sono da sempre all'avanguardia per la capacità di generare ricchezza preservando e valorizzando il territorio. Una capacità che a Venezia si è manifestata con importanti scelte istituzionali e amministrative sul piano della sostenibilità. Una filosofia 'verde' -ha concluso Casellati- che si integra perfettamente con l'economia blu, l'economia del mare. Un binomio perfetto per Venezia, per il Veneto e per l'Italia, che consentirà di consegnare alle future generazioni un territorio integro, più affascinante e più attrattivo".