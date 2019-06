Conti pubblici: possibile nuovo vertice Conte-Di Maio-Salvini in giornata**

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - A quanto si apprende da autorevoli fonti di governo, non è escluso che in giornata possa tenersi un nuovo vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo la riunione di questa mattina sui conti pubblici e la procedura di infrazione alla quale era presente anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. I tre sono attualmente impegnati nel pranzo al Quirinale in vista del Consiglio europeo.

Per Conte, alla vigilia della partenza di Conte per il Consiglio europeo e l'Euro Summit di Bruxelles, l'agenda è fittissima: alle 16.30 è atteso al Senato per l'informativa, subito dopo ha in programma una riunione con il ministro Danilo Toninelli, oltre allo stesso Di Maio, su Autostrade, a seguire Cdm e riunione sulla giustizia, dove saranno presenti, oltre ai ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, anche i due vicepremier. E proprio a margine del cdm o del vertice sulla giustizia, viene spiegato, i tre potrebbero trovare spazio per un nuovo momento di confronto.