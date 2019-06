Governo: Salvini, 'preso ordini in Usa? ma figuriamoci...'**

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Ho letto resoconti bizzarri" sulla trasferta in Usa. "Salvini va a prendere ordini sul gasdotto... Ma figurati!". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Siamo andati a confrontarci, ci sono tante idee in comune. La riforma fiscale di Trump è eccezionale e noi stiamo lavorando giorno e notte con i nostri tecnici per portare shock fiscale anche in Italia".