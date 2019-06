Mercatone Uno: Agos sospende pagamento rate per prestiti dipendenti

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Agos, società di credito al consumo del gruppo Crédit Agricole, offre la possibilità ai dipendenti di Mercatone Uno di chiedere la sospensione delle rate dei prestiti in essere, per la durata massima di dodici mesi. È una delle iniziative decise dalla società per sostenere le famiglie in difficoltà per la crisi della catena di grande distribuzione che conta circa 1.800 dipendenti in Italia.

I dipendenti di Mercatone Uno clienti di Agos dovranno presentare la domanda nella filiale Agos della propria zona di residenza, che li assisterà per gestire la richiesta. Questa misura, spiega Guido Rindi, direttore Clienti di Agos, “rientra nell’impegno costante dell’azienda verso un credito sostenibile, avendo al centro i clienti come persone e cercando di essere al loro fianco, ove possibile, anche nei momenti di difficoltà”.