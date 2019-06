Migranti: Padova, rinviati a giudizio funzionari pubblici e vertici coop

Padova, 18 giu. (AdnKronos) - Il Gup di Padova Claudio Marassi ha rinviato a giudizio otto indagati tra funzionari pubblici e vertici di una Coop che secondo le ipotesi degli inquirenti avrebbero collaborato per evitare controlli ad un Centro di accoglienza. Gli imputati sono otto: i due ex viceprefetti di Padova, una funzionaria della prefettura, e i vertici della coop edeco.

Al centro delle indagini condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Padova i possibili avvertimenti dati in anticipo da parte dei funzionari pubblici ai vertici della Coop per possibili controlli da parte dell'Ulss e delle forze dell’ordine alla base di Bagnoli e all'ex caserma Prandina, dove in quegli anni, secondo gli investigatori, non sarebbero state rispettate le norme dell'accoglienza imposte dalla stessa prefettura mediante la gara.