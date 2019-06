Migranti: Conte, 'soluzione non è accoglienza indiscriminata'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - “Non possiamo consentire che le persone maltrattate e sfruttate durante il loro viaggio verso la Libia rischino la vita, attraversando il Mediterraneo, per un sogno che non esiste. La soluzione del problema non è l’accoglienza indiscriminata, non è giusto nemmeno per queste persone, perché si apre la prospettiva di un sogno e poi la si tradisce". Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte, in un'intervista a Fanpage.

"Anche i flussi migratori - rimarca il presidente del Consiglio - vanno realizzati in piena legittimità e bisogna lavorare per i corridoi umanitari. Ho lavorato per andare in quella direzione, anche attraverso i miei viaggi e contatti in Africa”. Particolarmente delicata è la situazione in Libia, da dove molto spesso i migranti partono: “La Libia ha un conflitto particolare in atto, noi però lavoriamo con la loro guardia costiera per contrastare i trafficanti”, sottolinea Conte.