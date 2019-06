Giappone, terremoto e allarme tsunami

Governo, Conte: non permetterò che la sfiducia assalga il Paese

Napoli, 18 giu. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Napoli ad un convegnul "Sud per l'Italia, cultura, economia, innovazione. Quale futuro?", ha parlato delle sfide future per il rilancio del Paese. "Mi impegnerò affinché non siano assecondati sentimenti di sfiducia rispetto alle tante sfide che ci attendono", ha detto. "Non permetterò assolutamente con tutte ...