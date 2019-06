Pd: Marcucci, 'non mi piace segreteria che avete deciso'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Non mi piace la segreteria che avete deciso. Ci sono tanti bravi amministratori che potevano essere in segreteria. Io in segreteria ci sono come capogruppo di 52 senatori, non come uomo di parte". Lo ha detto il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, alla direzione Pd.

"Certo sarà difficile -osserva- nel Pd chiedere lealtà quando prima non la Si è praticata, ad esempio alle riforme costituzionali che sono anche oggi tema rilevantissimo". Marcucci poi parla della vocazione maggioritaria. "Faccio un passo indietro: io sono tra i difensori del progetto politico originario del Pd come casa dei riformisti. È un progetto ancora attuale. Tra le file di Zingaretti è sembrato che qualcuno allentasse il vincolo alla vocazione maggioritaria. Noi abbiamo garantito rispetto assoluto all’esito delle primarie. Fa bene sentire che Zingaretti oggi ribadisca la centralità della vocazione maggioritaria".

E sul governo: "Nel governo M5S e Lega sono entrambi pericolosi. Non possiamo dire questa va un po’ meglio, quello invece è pericoloso. M5S Lega sono entrambi pericolosi".