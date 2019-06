Caos Procure: Guerini, 'interviste sbagliate, unità non sia solo retorica'**

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Ci interessa che la parola unità non sia una figura retorica, priva di contenuti. In questi giorni abbiamo visto parole ed interviste sbagliate, che rischiano di portarci fuori strada". Lo ha detto Lorenzo Guerini alla Direzione Pd, secondo quanto viene riferito.

"Quando sento un membro della segreteria dire che non prenderebbe nemmeno un caffè...", ha aggiunto Guerini non citando Luca Lotti e riferendosi ad alcune dichiarazione di Maria Luisa Gnecchi che, a sua volta, è intervenuta in Direzione per spiegare che le sue parole erano state mal interpretate e, a quanto si apprende, si sarebbe comunque scusata per l'equivoco.