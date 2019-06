Giustizia: Morosini, 'vanno rivisti gli incarichi fuori ruolo per i magistrati'

Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Gli incarichi fuori ruolo per i magistrati vanno rivisti". Ne è convinto il gip del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, ex componente del Csm. "Possono nascere dei rapporti non sempre lineari con il mondo politico, ecco perché questi incarichi vanno certamente rivisti - dice Morosini intervenendo a Palermo a un convegno sulla separazione delle carriere organizzato dalla Camera penale- Il fuori ruolo va interpretato come il contributo che un magistrato esperto dà a un'altra istituzione per migliorare la qualità del rapporto". "Sarei molto meno propenso a dare incarichi fuori ruolo, abbiamo colleghi che fanno per anni i manager della sanità - dice Morosini - ma ci sono postazioni da cui un magistrato può portare un contributo utile. Su questi temi, che non riguardano solo i magistrati ma la società, l'approccio alla professione del giovane magistrato è una cosa importantissima". Ecco perché, per Morosini "occorre fare una riflessione forte".