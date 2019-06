Sicilia: rinasce la produzione di mandorle, 500mila quintali in 2018

Pmi italiane dell'Aerospazio in grande evidenza a Le Bourget

Parigi, 18 giu. (askanews) - Le piccole e medie imprese del settore aerospaziale italiane sono in grande evidenza alla 53 edizione del Paris air show in svolgimento fino al 23 giugno 2019 presso l'aeroporto francese di Le Bourget. Anche il premier Giuseppe Conte ha voluto visitare gli stand espositivi italiani durante la sua presenza al salone parigino, soffermandosi in particolare nel padiglione ...