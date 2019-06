"Platini fermato in Francia"

Roma, 18 giu. - (AdnKronos) - L’ex presidente della Uefa Michel Platini è stato fermato in Francia con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar. Lo scrive il sito francese Mediapart. Secondo quanto riporta Mediapart, Platini è stato fermato per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all'inchiesta sul presunto caso di corruzione legato all'assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Tra i coinvolti ci sarebbe anche Claude Gueant, all'epoca dei fatti segretario generale dell'Eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy.