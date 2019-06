Sicilia: ex Sovrintendente Foss, 'menzogne su mia gestione, pronto a confronto pubblico'

Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo letto della Foss e delle vicende che in questi giorni la stanno tormentando. Vicende che rispondono a logiche per nulla attente agli interessi della Fondazione stessa, degli orchestrali, degli abbonati e del mondo della musica e della cultura. Scrivo solo perché fra le notizie vi sono pure innumerevoli menzogne che riguardano la gestione dei tempi in cui sono stato Sovrintendente". Così, in una nota l'ex Sovrintendente della Foss Giorgio Pace. "Non ho difficoltà alcuna a dimostrare a chiunque come sono realmente le cose. Credo però, che, tanto più nell’interesse della Fondazione, ciò debba avvenire nei modi e tempi istituzionalmente corretti e non mai per sostenere questa o quell’altra logica politica - dice -Sono ovviamente pronto ad un confronto pubblico con gli attuali gestori della Fondazione e con chicchessia ove costoro dovessero ritenere essere questo il miglior modo per perseguire gli interessi della Fondazione".