Autonomia: Galli, 'riforma epocale, fondamentale determinazione lombarda' (2)

(AdnKronos) - Per l'assessore Galli "E' paradossale che chi contrasta oggi, con motivazioni assai pretestuose e del tutto fuori luogo, il nostro percorso di autonomia, costituzionalmente legittimo, rimase in religioso silenzio proprio quando fu riformato il Titolo V nel 2001. Polemizzare a 18 anni di distanza non ha senso, bisognava polemizzare allora e criticare quella riforma, se non la si condivideva. In taluni casi i detrattori della nostra autonomia, nel 2001 furono tra i più convinti sostenitori della revisione del Titolo V e del regionalismo differenziato".

La negazione dell'autonomia "corrisponderebbe a un abbassamento degli standard di qualità. La Lombardia e l'Italia intera non possono permettersi di perdere competitivita'. Una ricerca di qualche anno fa ha dimostrato che se tutte le regioni italiane adottassero i medesimi criteri di spesa di Regione Lombardia vi sarebbe un risparmio di spesa pubblica di oltre 70 miliardi di euro. Questa è la strada da seguire. Se poi si volessero erogare dei servizi della medesima qualità, sarebbero necessari 50 miliardi di investimenti e il risparmio scenderebbe a quasi 25 miliardi di euro. Il regionalismo differenziamo nell'articolazione istituzionale del Paese esiste già ed è quello delle 5 Regioni a statuto speciale: ogni regione ha il suo statuto che riconosce margini di autonomia differenziata rispetto agli altri statuti speciali. Si tratta di un modello virtuoso, dove emergono chiaramente i differenziali di rendimento istituzionale".

Il trasferimento di risorse "che viene citato da tutti in ordine alle nostre richieste di autonomia non intaccherà il fondo perequativo né quello di solidarietà. Bisogna rovesciare la piramide con le regioni a statuto ordinario che sono nelle condizioni di richiedere maggiori margini di autonomia e trasferire maggiori competenze legislative e amministrative dal centro alla periferia, in sostanza quelle che abbiamo chiesto sin dal luglio scorso".