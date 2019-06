Costruzioni: assessore Marcato, 'da Regione Veneto totale supporto alle imprese'

Venezia, 17 giu. (AdnKronos) - È stato presentato oggi a Padova dall’Ance il “Rapporto Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni in Veneto – anno 2018 e previsioni 2019”. All’importante appuntamento era presente l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. “Il settore, tra mille difficoltà sta reagendo alla crisi - spiega l’assessore - gli operatori mi hanno chiesto, in particolar modo, di farmi portavoce presso il governo affinché non venga aumentata l’IVA, come pure di prestare attenzione al tema delle detrazioni, e poi una riforma che tenga conto della responsabilità degli amministratori.”

“Ho accolto tali richieste e mi farò portavoce presso il Governo di un comparto così importante per l’economia del Veneto – sottolinea Marcato – i rappresentanti del mondo delle costruzioni hanno dimostrato apprezzamento per le iniziative avviate da Regione del Veneto. Mi riferisco in particolare modo al tema delle reti innovative regionali, che stanno rispondendo all’esigenza di molte piccole e piccolissime imprese nel settore delle costruzioni che hanno bisogno di fare ricerca e innovazione per essere competitive in particolar modo il Veneto green building cluster questa è stata particolarmente apprezzata”.

Nell’occasione si è parlato anche di tutte le altre iniziative che il Veneto ha fatto e sta facendo per il tema delle costruzioni, come, ad esempio, il piano casa e la nuova legge regionale approvata poco tempo fa in consiglio.