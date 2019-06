Caos Procure: Conte, 'pagina che mi fa soffrire, maggioranza toghe oneste'

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Con una domanda sulla riforma della giustizia, "tocca una pagina che come giurista mi fa particolarmente soffrire: come avvocato so per conoscenza diretta della grandissima onestà professionalità della stragrandissima maggioranza dei giudici". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa durante la visita al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, in corso a Parigi.

"Mi ferisce particolarmente", ha proseguito il premier rivolto alla vicenda che ha scosso il Csm e portato anche al cambio ai vertici dell'Anm, "perché penso - ha sottolineato - all'imbarazzo dei tantissimi giudici che, con grande sacrificio e onestà, si dedicano quotidianamente al servizio giustizia".