Casapound: Buffagni, 'lasci immobile occupato, è interesse 'Patria''

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "La Corte dei Conti ha appena comunicato una richiesta di danno erariale di 4,6 milioni di euro per l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di Casapound, 15 anni che hanno comportato mancate entrate per lo Stato di milioni di euro che potevano e possono servire per aiutare le famiglie italiane, gli imprenditori". Così il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni, uomo di prima linea del M5S, sullo stabile di via Napoleone III.

"Credo che anche CasaPound sia consapevole della situazione - prosegue Buffagni - che sia nell'interesse di tutti sgomberare lo stabile e lasciarlo a disposizione della collettività, dello Stato. Penso che sia un segno di serietà e sia nell'interesse dello Stato che tutti difendiamo". Quelli che dicono la patria, lo Stato, ecco... dimostriamolo coi fatti".