Sicilia: Toninelli a Musumeci, 'collaborazione su scelta commissario viabilità'

Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Ora bisogna passare rapidamente ai fatti. E siccome noi badiamo alle cose concrete, mentre lasciamo gli insulti ad altri, invito il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a collaborare in modo concreto per la scelta del commissario straordinario che dovrà sbloccare i lavori sulla disastrata viabilità siciliana". Così, in una nota, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

"Abbiamo una terna, nomi di professionisti di altissimo profilo fuori da logiche politiche, abbiamo centinaia di milioni di euro per gli interventi di ripristino di tantissime strade provinciali e sarebbe un delitto lasciarli fermi per uno sterile scontro sul nome del commissario - aggiunge - La Sicilia non può più aspettare. Invito quindi Musumeci a un incontro, qui da me al ministero, se preferisce. E auspico si giunga in fretta alla soluzione migliore per ridare dignità ai siciliani che viaggiano".