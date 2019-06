Sblocca cantieri: Ance Veneto, sburocratizzare per mettere in moto il settore

Venezia, 17 giu. (AdnKronos) - “Non vogliamo passare per quelli che criticano sempre il Governo ed infatti il giudizio che abbiamo sullo Sblocca Cantieri non è totalmente negativo. L’Ance Veneto, però, ribadisce la sua posizione forte e chiara: per sbloccare i cantieri bisogna togliere dalla testa di amministratori pubblici e delle stazioni appaltanti l’enorme peso del danno erariale e della responsabilità personale che bloccano i bandi e gli affidamenti". Lo ha detto il presidente di Ance Veneto, Giovanni Salmistrari a margine della presentazione del rapporto congiunturale delle costruzioni e degli investimenti in infrastrutture in Veneto.

“Noi siamo a favore della legalità da sempre, ma dobbiamo sconfiggere la cultura del sospetto e le norme che ne conseguono. Infatti oggi si pensa che dietro ogni cantiere ed ogni grande opera ci siano malaffare ed illegalità. E questo ha creato un sistema di regole e procedure che bloccano le opere pubbliche. È il sospetto che blocca le opere. Per questo è fondamentale sburocratizzare ed aiutare le stazioni appaltanti in questo modo si aprono i cantieri. Oggi anche per una piccola opere in un piccolo Comune spesso ci vuole un anno per aprire il cantiere. Ci vuole più tempo per le procedure che per il lavoro i cantiere”, ha sottolineato - Ed un Paese che non apre cantieri e non cresce dal punto di vista infrastrutture è un sistema Paese che non attrae fiducia”.