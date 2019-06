Fisco: Confartigianato Vicenza, in solo 4 Comuni aumentata addizionale Irpef (2)

(AdnKronos) - Un primo dato emerso è che il gettito della tassazione nel vicentino varia dai 2.087 euro di Roana (in testa ai Comuni virtuosi) ai 4.123 euro di Grisignano di Zocco (primo tra quelli che applicano una tassazione più elevata), praticamente il doppio rispetto al comune dell’Altopiano. La buona notizia è che nell’ultimo anno la tassazione comunale per una piccola impresa è diminuita del 4,9% (pari a 174 euro), dato da un calo dell’8,3% di Imu (pari a 198 euro) bilanciato da un aumento dell’8,1% della Tasi (17 euro in più) ed uno leggero aumento della Tari pari a +0,7% rispetto all’anno precedente (7 euro in più). Quindi sono in calo dei prelievi per tutti i 7 profili tipi: si va dal -5,4% per impresa di parrucchiere/estetista (pari a 37 euro) al -3,3% del ristorante (pari a 114 euro).

Se quelle di Imu e Tasi registrano un range che varia dal 5 al 10 per mille, la Tari risulta più soggetta a variazioni nella misura in cui a determinare il costo del servizio entrano fattori quali diminuzione/aumento dei rifiuti, diverso numero dei ritiri nei territori in cui si effettua il porta a porta. E così, solo il 21,9% del Comuni considerati ha mantenuto invariate le tariffe, mentre il 32,9% le ha ridotte e ben il 46,1% le ha aumentate.

Un cenno anche all’addizionale comunale all’Irpef coinvolta dallo sblocco nell’ultima legge di bilancio. Nel caso della provincia di Vicenza, 81 comuni (pari al 70,4% del totale) hanno già pubblicato, al 4 giugno, le addizionali sul sito del dipartimento delle Finanze. Bene 74 hanno confermato le aliquote degli anni precedenti, di questi 32 avevano già raggiunto l’addizionale massima dello 0,8%. Nei restanti 7 le amministrazioni hanno modificato le addizionali: una ha abbassato le aliquote, una ha aggiunto una soglia di reddito per l’esenzione, una ha aumentato la soglia di esenzione (avendo già l’addizionale massima), le restanti 4 l’hanno aumentata l’addizionale (una di queste raggiungendo l’addizionale massima). In conclusione, dei 49 comuni che hanno comunicato le addizionali Irpef e che avevano margine per alzarle, solo 4, pari all’8,2%, hanno effettivamente aumentato le aliquote addizionali comunali.