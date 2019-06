Pd: Gozi, 'serve polo alternativo a nazionalisti, dem da soli non bastano'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Insomma, non è ancora il momento di pensare a qualcosa di nuovo e di diverso dal Pd? "Il Pd -dice Gozi- ha ottenuto nelle elezioni europee un buon risultato, ha ripreso voti di sinistra, prodiani, voti che erano persi nell'astensionismo. Questa è senza dubbio è una condizione necessaria per tornare ad essere competitivi, ma non sufficiente. Occorre costruire qualcosa di più ampio. Finora il campo largo lo abbiamo visto solo verso sinistra, mentre secondo me c'è uno spazio centrale che va occupato. Possiamo iniziarlo a fare, intanto, avanzando proposte alternative a Salvini e Di Maio".

"Non si è ancora costruito un polo alternativo al polo nazionalista che ha la faccia di Salvini e Di Maio. All'interno di questo polo deve esserci anche il Pd, ma da solo il Pd non basta", avverte.

Ha fatto bene Luca Lotti ad autosospendersi dal Pd? "Mi dispiace ma ha fatto bene. Il suo è stato un gesto di responsabilità, un gesto non dovuto che merita rispetto di fronte ai vari moralisti che potevano risparmiarsi alcune interviste...". Crede che il 'caso Lotti' possa creare una frattura nel Pd, essere il primo passo per l'addio di alcuni ai dem? "No, direi di no. Anche perché questa vicenda è talmente confusa - 'romana' direi-, talmente strumentale che non credo che possa essere determinante per fare altre scelte".