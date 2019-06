Vitalizi: Figuccia (Udc), 'commissione Ars ha solo rinviato questione senza risolverla'

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Il mancato taglio ai vitalizi in Sicilia ridurrà i trasferimenti statali del 20 per cento nella prossima finanziaria nazionale. L'avere costituito un'apposita commissione in Regione ha significato nei fatti rinviare la questione per non risolverla". Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento CambiAmo la Sicilia.

"La perdita di tempo ha portato l'amministrazione regionale ha sforare il 30 maggio, ovvero il termine ultimo previsto per mettersi in regola come sancito dall'intesa sottoscritta con lo Stato. A pagare le conseguenze di una tale scellerata volontà politica - aggiunge - saranno i cittadini siciliani, i nostri figli, considerando le risorse negate dallo Stato che renderanno ancora più devastanti le conseguenze di una crisi economica ancora pungente nell'Isola. Lavoro, infrastrutture e sviluppo del Mezzogiorno sono delle priorità che non possiamo mettere a rischio per i privilegi di pochi, per questo continuerò a lottare con l'obiettivo di ristabilire il principio di eguaglianza attualmente negato da chi dovrebbe difendere l'interesse generale dei cittadini siciliani".