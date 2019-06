Migranti: Mediterranea, 'salvare vite umane non è reato'

Amanda Knox: l'inchiesta contaminata, giuria corrotta

Roma, 15 giu. (askanews) - "L'inchiesta è stata contaminata. La giuria è stata corrotta, era impossibile per me avere un processo giusto. L'opinione pubblica in fondo, non deve preoccuparsi delle regole e delle prove e delle regole procedurali per preservare l'etica. L'opinione pubblica non deve rispondere a nessuno. Non ci sono regole, se non il fatto che il sensazionalismo vince. Non ci sono ...