Fincantieri: Bono e Guillou, Jv con Naval group assicurerà protezione asset sovrani'**

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Manifestiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e, soprattutto, desideriamo ringraziare i nostri Governi che negli ultimi mesi hanno lavorato fianco a fianco a noi, e continuano a farlo, per finalizzare un’intesa che assicurerà la protezione degli asset sovrani, favorendo la collaborazione tra i due team". Così in una nota i Ceo di Fincantieri, Giuseppe Bono e di Naval Group, Hervé Guillou in occasione della firma dell'accordo per la nascita della joint venture tra i due gruppi.Questo impegno, rilevano, "ci permetterà di supportare sempre meglio le nostre Marine, fornire l’adeguato sostegno alle operazioni per l’export comune e gettare concretamente le basi per il consolidamento dell’industria europea della difesa".