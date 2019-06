Lavoro: Rizzetto (Fdi), 'urge programma investimenti, Stato datore'

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - “Creare migliaia di posti di lavoro con un piano di interventi pubblici in cui lo Stato è datore di lavoro. Contro l’immobilismo di questo governo nel contrastare la disoccupazione è necessario un preciso programma di investimenti dello Stato che determini occupazione". E’ quanto chiede con una proposta di legge il deputato Walter Rizzetto, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera per Fratelli d’Italia.

"L’Italia merita di essere rinnovata da un punto di vista sociale, economico e ambientale - prosegue - ed è per questo che propongo di unire all’emergenza occupazionale la tutela dell’ambiente e della salute con progetti nei settori della protezione del territorio, del risparmio energetico, del diritto alla casa, della messa in sicurezza degli istituti scolastici, della valorizzazione del nostro patrimonio storico e architettonico. Bisogna investire nel lavoro e nello sviluppo sostenibile: queste sono le iniziative che portano realmente crescita per l’Italia e non i piani assistenziali mal fatti che ha imposto questo esecutivo”.