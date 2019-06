Trasporti: per futuri treni 'ruote parlanti', avvisano del guasto (2)

(AdnKronos) - La fornitura di componenti per la costruzione di nuovi veicoli rappresenta a livello europeo tra il 35 e il 40% delle quantità annuali. Sull’ecosostenibilità, le nuove sale montate saranno concepite per durare di più. Questo comporterà meno riparazioni quindi meno consumi di pezzi di ricambio (meno acciaio, meno logistica di trasporto dei pezzi di ricambio, minori tempi di fermo dei veicoli per manutenzione), di conseguenza meno CO2 dovuto agli interventi di manutenzione.

Il trasporto ferroviario diventa hi-tech e digitale e grazie alle ultime tecnologie, innovazioni sui materiali e sui sistemi di sensoristica, i sistemi saranno in grado di eseguire diagnosi non solo del componente, ma anche del veicolo e dell’infrastruttura. Quindi sale montate ‘parlanti’, in grado di diventare, nel mondo dei big data, i sensori di domani per una nuova ingegneria ferroviaria volta all‘ottimizzazione dei processi manutentivi e all’aumento continuo delle prestazioni.